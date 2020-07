Premier Johnson wil weer publiek in stadions, Guardiola en Arteta sceptisch

Guardiola en Arteta kritisch over heropening stadions: 'Veiligheid voorop' - NOS

De Britse premier Boris Johnson wil vanaf oktober weer toeschouwers toelaten bij sportwedstrijden in zijn land. Dat vertelde hij tijdens een persconferentie waarin nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus werden bekendgemaakt.

Vanaf 1 augustus zal er in Engeland geëxperimenteerd worden worden met fans bij onder meer kleinere sportwedstrijden en concerten. "We richten ons op het heropenen van de stadions in de herfst, maar daarvoor moeten de veranderingen wel op een veilige manier verlopen."

Johnson zei niet in welke mate toeschouwers in stadions zullen worden toegelaten. Zeker is dat slechts een beperkt deel van de totale stadioncapaciteit benut mag worden. Half juni werd het Premier League-seizoen hervat voor lege tribunes. Ook cricketwedstrijden en rugbyduels worden zonder publiek gespeeld.