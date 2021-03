'AZ-speler Clasie zat schorsing uit wegens gokpraktijken'

Jordy Clasie zou de AZ-speler zijn die een schorsing van twee wedstrijden heeft uitgezeten, omdat er via zijn account gegokt zou zijn op wedstrijden in de eredivisie en een wedstrijd in Keuken Kampioen Divisie. Dat meldde De Telegraaf maandag.

De middenvelder heeft naar verluidt tegenover AZ, de tuchtcommissie van de KNVB en de onafhankelijke commissie van beroep betaald voetbal (CvB) verklaard dat zijn buurjongen degene is die geld heeft ingezet op de uitslagen van zeventien wedstrijden. De uitleg van Clasie was dat het account van zijn buurjongen geblokkeerd was in die periode.

Het gaat niet om wedstrijden waarin de speler zelf mee heeft gespeeld. Er werd vorig seizoen ingezet op in totaal zeventien wedstrijden. Ook op het duel De Graafschap-Jong AZ van 28 februari 2020 uit de eerste divisie. Dat laatste is extra saillant omdat de speler onder contract staat bij de club uit Alkmaar.

Clasie werd gestraft, omdat het voor een profvoetballer verboden is in te zetten op wedstrijden in een competitie waarin hij zelf uitkomt, ook als het om duels van andere clubs gaat. Hiermee wil de KNVB "de integriteit van het voetbal bewaken, maar ook de schijn van beïnvloeding, partijdigheid en vooringenomenheid voorkomen".

AZ heeft zondag al in een verklaring op de website laten weten dat de zaak voor de club gesloten is. "De speler heeft bij AZ aangegeven dat hij de zaak betreurt, maar uitgelegd hoe het is gegaan", valt te lezen in de verklaring.