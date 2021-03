Blind geeft Ajax zekerheid en tekent bij tot medio 2023

Daley Blind heeft zijn contract bij Ajax met een jaar verlengd, tot juli 2023. De 31-jarige international tekent een sterk verbeterd contract in Amsterdam.

De multifunctionele speler kan zowel op het middenveld als in de verdediging uit de voeten. Blind speelde dit seizoen de meeste wedstrijden als linkercentraleverdediger. De laatste weken speelde hij vooral als linksback en op het middenveld in het elftal van trainer Erik ten Hag.

Blind doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2008 zijn debuut in de hoofdmacht. Hij speelde in totaal al 265 officiële duels voor de Amsterdammers, waarin hij elf keer scoorde.

In 2014 vertrok hij na vier opeenvolgende landstitels met Ajax naar Manchester United. Daar speelde hij vier jaar, voordat hij in 2018 terugkeerde.

Eind vorig jaar gaf Blind al aan open te staan voor een langer verblijf in Amsterdam. "Laat duidelijk zijn dat ik het hier heel erg naar mijn zin heb en wie weet sluit ik hier wel af", vertelde hij aan de NOS.

Hartproblemen

Blind heeft sinds 2019 een defibrillator, die een schok afgeeft bij een hartritmestoornis. Hij kreeg het apparaatje geïmplanteerd nadat hij tijdens een Champions League-duel in elkaar was gezakt door een ontstoken hartspier.

Vorig jaar ging hij tijdens een oefenduel met Hertha BSC naar de grond toen zijn defibrillator af was gegaan. Blind vertelde afgelopen december dat het geen moment door zijn hoofd is geschoten om te stoppen. "Ik kreeg groen licht. Dat geeft voor mij aan dat ik gewoon veilig ben."