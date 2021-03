Consumenten met verlopen reisvoucher kunnen zich melden bij garantiefonds

Consumenten klagen over reisbureaus die de vouchers niet willen inwisselen voor contant geld. Zoals Anja Claessen uit Maastricht. Zij boekte bij Corendon voor mei van dit jaar een complete reis naar een appartement voor vier personen in Griekenland. Die reis ging niet door, ze kreeg een voucher. "In november vroeg ik mijn geld terug. Op de voucher stond dat dat kon. Maar Corendon weigerde, zei dat ze zouden omkieperen als ze alle vouchers zouden moeten verzilveren. Nou, ik kieper ook om als ik mijn geld niet terugkrijg."

Consumenten kunnen op die manier aanspraak blijven maken op een financiële vergoeding voor een reis die ze door corona zijn misgelopen. Registratie kan via de SGR-website, tot twee maanden na de datum waarop de voucher is verlopen.

De Consumentenbond vindt het een goede zaak dat met de SGR-registratie van verlopen claims duidelijk is geworden dat gedupeerde reizigers hun geld niet kwijt zijn. "Maar het geduld van consumenten wordt wel heel erg op de proef gesteld," zegt woordvoerder Babs van der Staak. "Dat je binnen een jaar je geld kon terugkrijgen, was een voorwaarde voor het verstrekken van de vouchers. Daar gaan we nu overheen."

Toestemming uit Europa

Corendon wijst op het uitblijven van het 'voucherfonds' van het ministerie van Economische Zaken. Bij dat fonds van 400 miljoen euro kunnen reisorganisaties terecht voor een krediet om de vouchers mee te vergoeden voor klanten. Maar het ministerie wacht nog op toestemming van de Europese Commissie, omdat het gaat om een vorm van staatssteun.

Het verzoek om toestemming voor het voucherfonds stuurde het ministerie begin deze maand naar Brussel. "Er is in Nederland te lang over vergaderd", zegt Steven van der Heijden, directeur van Corendon. "Blijkbaar gingen ze ervan uit dat de toestemming per ommegaande verleend zou worden." Het ministerie denkt dat het nog weken duurt voor er toestemming komt - en daarmee dus een voucherfonds.

Er staat in totaal voor zo'n 600 miljoen euro aan vouchers uit, zeggen het SGR en reisbrancheorganisatie ANVR.