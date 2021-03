Jong Oranje heeft met Brobbey nieuw wapen: 'Als hij invalt, gebeurt er iets'

Van de Looi over keuze voor Brobbey: 'Kan als invaller echt iets toevoegen' - NOS

Gewoon de beste spelers oproepen, zo simpel kan een selectie zijn. Maar bij de samenstelling van de vanochtend bekendgemaakte EK-selectie van Jong Oranje kwam meer dan dat kijken. "Er waren wel wat hoofdbrekers, al waren de meeste uit luxe", vertelt bondscoach Erwin van de Looi. De opvallendste naam in zijn selectie is Brian Brobbey. De spits van Ajax, die komend seizoen naar RB Leipzig vertrekt, was er de hele kwalificatiereeks niet bij. Hij debuteert in de selectie van Jong Oranje en mag dus direct naar het EK. "Ik denk dat hij iets kan toevoegen in de rol als invaller. Dat laat hij bij Ajax elke keer weer zien. Als Brobbey invalt, gebeurt er iets. Zo'n speler hadden we nog niet in de selectie", licht Van de Looi zijn keuze toe. Het gaat ten koste van Kaj Sierhuis, die er wél bij was in de kwalificatiereeks.

Kaj Sierhuis valt bij Jong Oranje in voor Myron Boadu - ANP

Sterker nog: hij werd daarin topscorer. Van de Looi: "Het passeren van Kaj vond ik het moeilijkst. Hij had een goede rol op het veld en daarbuiten. Maar hij speelt weinig in Frankrijk en ik geef de voorkeur aan iemand anders." Geen tijd voor een normale voorbereiding Het is hoe dan ook een bijzonder toernooi. Omdat het 'grote' EK van 2020 door de pandemie werd verschoven naar 2021, besloot de UEFA het jeugd-EK op te splitsen. En dus staat midden in het reguliere voetbalseizoen ineens een groepsfase van Jong Oranje op het programma. Er is daardoor geen tijd voor een normale voorbereiding. De talenten van Ajax spelen bijvoorbeeld zondagavond laat nog tegen ADO Den Haag en moeten zich uiterlijk maandagochtend in Zeist melden. In de middag vliegt de groep naar Hongarije en woensdagavond is het eerste groepsduel al. Mede vanwege het gebrek aan een voorbereiding kiest Van de Looi verder voor weinig 'nieuwe' jongens. Zo laat hij grote namen als Mohamed Ihattaren (PSV), Devyne Rensch (Ajax) en Lutsharel Geertruida (Feyenoord) thuis.

Geen Ihattaren bij Jong Oranje: 'We hebben Lang, Gakpo, Kluivert, Dilrosun' - NOS

"We hebben straks twee dagen om ons voor te bereiden op Jong Roemenië. Het kennen van Jong Oranje, onze speelstijl en de individuele fitheid is daarom erg belangrijk in mijn keuzes. En op die posities is er gewoon veel concurrentie", aldus Van de Looi. Ajax-trainer Erik ten Hag zal blij zijn dat Rensch in Amsterdam blijft. De 18-jarige verdediger breekt dit seizoen door en kan de laatste duels rekenen op een basisplaats. Ten Hag zocht contact met Van de Looi omdat hij het jeugd-EK ziet als "extra belasting in een toch al heel vreemd seizoen". Volgens Van de Looi heeft het ontbreken van Rensch niets met de wens van Ten Hag te maken. "Maar je houdt het wel in je achterhoofd. Als er mogelijkheden zijn om jongens een keer te wisselen of een training te laten overslaan, dan doen we dat. Dat hebben we ook altijd gedaan." Aanvoerder Koopmeiners baalt Tegelijkertijd met het EK speelt het 'grote' Oranje WK-kwalificatieduels. AZ'er Teun Koopmeiners, de aanvoerder van Jong Oranje, had eigenlijk gehoopt op een uitnodiging van het elftal van Frank de Boer, zo vertelde hij na de 4-1 winst op FC Twente zaterdag.

Koopmeiners vroeg bondscoach om uitleg: 'Nederlands elftal is hoogst haalbare' - NOS