Duikers en honden zoeken verder naar vermist Duits meisje bij Ameland

Rondom Ameland zoeken honden en een duikteam naar het 14-jarige Duitse meisje dat sinds zaterdag wordt vermist. meldt Omrop Fryslân. De zoekactie wordt gedaan door opsporingsorganisatie SAR Nederland.

Het meisje verdween zaterdagavond in zee terwijl ze met haar zusje naar de zonsondergang keek. Waarschijnlijk is ze door een sterke stroming meegesleurd.

De politie meldde een paar dagen geleden dat er niet meer zou worden gezocht door officiële instanties. Volgens de woordvoerder van de SAR hebben de gemeente en de politie aan de organisatie gevraagd om nog wel even door te zoeken. En dat gebeurt nu dus ook.

Als het meisje vanavond niet is gevonden, gaat de zoektocht vannacht door. Dan worden er honden ingezet. Voor morgen staan er nog gemotoriseerde paragliders, een droneteam en auto's klaar die naar het meisje kunnen zoeken. Ook kotters en eilanders helpen mee. "Het is prachtig om te zien hoeveel saamhorigheid er is. Dat komen we niet vaak tegen", zegt de woordvoerder van SAR Nederland.

"Er zijn nog wat gebieden die we nogmaals willen bezoeken. En als we dan niks vinden houdt het op, hoe erg we dat ook vinden."