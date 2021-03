Meer mensen met migratieachtergrond op kieslijst: 'Dit leidt tot betere besluiten'

Na de verkiezingen zal de Tweede Kamer waarschijnlijk diverser zijn dan nu. Althans, als het gaat om culturele achtergrond. In de huidige Tweede Kamer hebben vijftien leden een migratieachtergrond, oftewel 10 procent van het totaal. Afgaande op de kieslijsten en de peilingen zal dat waarschijnlijk toenemen.

Het gaat hierbij om Kamerleden die in het buitenland geboren zijn of bij wie dat geldt voor ten minste één van de ouders. Bijna 20 procent van de kandidaten op de kieslijst heeft een migratieachtergrond, tegen ongeveer 25 procent van de hele Nederlandse bevolking.

Afspiegeling

Het betreft dus nog geen volledige afspiegeling van de Nederlandse samenleving, maar bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis Bert van den Braak aan de Maastricht University wijst erop dat er nu meer kandidaten met een migratieachtergrond hoger op de lijst staan dan voorheen. "Dat helpt bij de bevordering van diversiteit in de Kamer."

Vooral het aantal kandidaten met een Turkse en Marokkaanse achtergrond neemt toe, zegt Van den Braak. "En mensen met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond zaten even niet meer in de Kamer, maar lijken nu weer terug te komen. Zij stonden in het verleden wel op de lijsten, maar niet hoog genoeg."

Volgens Van den Braak is er nu ook meer diversiteit in migratieachtergrond. "We zagen in de Kamer al veel nakomelingen van gastarbeiders, tweede en derde generatie, in de Kamer. Nu zie je ook meer kandidaten met een vluchtelingenachtergrond, uit bijvoorbeeld Afghanistan, Iran en Ethiopië."

'Betere beslissingen voor iedereen'

Liza Mügge, universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, zegt dat uit onderzoek blijkt dat diversiteit in de politiek leidt tot betere discussies en betere besluitvorming. "Kamerleden met een migratieachtergrond brengen meer onderwerpen in die anders geen aandacht krijgen en stellen vragen die diverse groepen in de samenleving raken. Een probleem wordt zo vanuit meerdere perspectieven bekeken."

Volgens Mügge zorgt het er ook voor dat de kwaliteit van het politieke proces omhooggaat en meer mensen zich in de politiek zullen herkennen. "Dit leidt tot grotere maatschappelijke tevredenheid over het gevoerde beleid en mensen zullen er ook meer over gaan praten."