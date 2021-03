Gratis af te halen: veilige finishstraat voor wielerkoersen

Het ongeluk met Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen, waarbij de Nederlandse sprinter door een manoeuvre van Dylan Groenewegen ernstig gewond raakte, ligt ten grondslag aan de Race Barrier. "Dat ongeval heeft ons het laatste duwtje gegeven om tot productie over te gaan", aldus Bram Robichez van het Belgische bedrijf Boplan, dat de afscheiding heeft bedacht.

De afscheiding tussen toeschouwers en coureurs is 1.40 meter hoog, 30 centimeter hoger dan de gebruikelijke dranghekken, en heeft een hellingsgraad van 70 procent. De afstand tot het parcours is daarmee dusdanig groot dat makers van zogeheten 'selfies' met hun smartphones niet tot de coureurs kunnen reiken.

Een aankomst in een 400 meter lange finishstraat die oogt als een knalgele knikkerbaan. Het wordt dit seizoen het beeld dat de laatste meters van de Vlaamse voorjaarsklassiekers zal bepalen. De E3 Saxo Bank Classic, tot voor kort beter bekend als de E3 Prijs Harelbeke, heeft op 26 maart in de laatste honderden meters de primeur van de zogeheten Race Barriers, gemaakt van schokbestendig polymeer kunststof.

"Nee, de organisatie van de Ronde van Frankrijk heeft zich nog niet bij ons gemeld. Wij hopen eind april op een gesprek. De levering is geen probleem, want de ASO heeft aan één finishstraat genoeg om drie weken koers te kunnen organiseren."

Het Belgische bedrijf, dat vooralsnog één finishstraat in productie heeft genomen, ziet de samenwerking met de organisatoren van de Vlaamse wielerkoersen in eerste instantie als een investering in de toekomst. "Er zijn ettelijke tonnen aan euro's gemoeid met de ontwikkeling van deze finishstraat. Op termijn hopen we dat onze plastic afscheidingen de toekomst worden."

Bobbie Traksel, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging Voor Beroeps Wielrenners (VVBW), juicht de komst van de Race Barriers toe. "Iedere verbetering van de veiligheid is natuurlijk goed."

Het feit dat het Belgische bedrijf de finishstraat gratis levert kan volgens Traksel wel eens doorslaggevend zijn voor het succes van de noviteit. "Na een jaar waarin veel koersen zijn geannuleerd door corona wordt er eindelijk weer overal gekoerst. Dat betekent wel dat de organisatoren enorm op de centjes moeten letten en hun budgetten soms bij elkaar moeten schrapen. Dat mag natuurlijk niet ten koste gaan van de veiligheid van de renners. Maar het is onvermijdelijk dat het soms wel gebeurt."

Volgend jaar standaardhek voor wedstrijden

De internationale wielrenunie UCI wil in de toekomst gaan werken met een standaardhek dat ingezet moet worden bij alle wielerwedstrijden. Hoe dat er precies uit moet zien en wanneer dat wordt ingevoerd is nog niet bekend. "Experts moeten er in de loop van het jaar naar kijken, zeker bij massasprints", aldus de UCI. "Vanaf het begin van 2022 moet dit standaardhek ingevoerd worden. Het precieze tijdpad hiervoor moet nog vastgesteld worden."

De firma Boplan heeft goede hoop dat de UCI in de toekomst kiest voor de Race Barrier als verplichte afscheiding. "We hebben al een afspraak gemaakt om daarover van gedachten te wisselen", aldus Robichez. "De uitkomst van dat gesprek zal grotendeels afhangen van hoe de aankomsten tijdens de komende Vlaamse voorjaarskoersen verlopen. Al hopen we natuurlijk niet dat er een valpartij nodig zal zijn om duidelijk te maken dat ons product absoluut veilig is."

Het plaatsen van veiligere hekken bij de finish is een van de nieuwe regels van de UCI, die per 1 april ingaan. In onderstaande video vertelden we je er eerder al alles over.