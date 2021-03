Amnesty: disproportioneel politiegeweld bij coronaprotest Malieveld

"Politiegeweld is aan strenge voorwaarden gebonden en wordt altijd getoetst door de politie en eventueel door de ombudsman, het Openbaar Ministerie en de rechter", reageert de gemeente Den Haag. "Dat zal nu ook gebeuren."

Het OM in Den Haag laat weten dat het Amnesty International vrij staat om aangifte te doen, waarna het OM de zaak zal beoordelen.

Vanochtend had de politie veertien klachten ontvangen over het optreden van gisteren. "We laten alle individuele geweldstoepassingen onderzoeken en beoordelen op proportionaliteit", zegt een politiewoordvoerder.

De ME werd ingezet omdat een aantal mensen weigerde het Malieveld te verlaten en de confrontatie met de politie zocht, "door onder andere te gooien met zwaar vuurwerk en andere voorwerpen". De gemeente noemt het geweld door deze demonstranten verwerpelijk.

'Niet de bedoeling'

Op een veel gedeelde video is te zien hoe een agent in burger een vrouw opzij duwt, waarna zij tegen een ME-busje aanvalt. Amnesty kan uit niets afleiden dat dit opzettelijk gebeurde. Maar de organisatie vindt het "niet professioneel en onbehoorlijk" om iemand "'zomaar' hardhandig weg te duwen".

De agent had de vrouw geduwd nadat hij uit een busje was gesprongen, omdat hij ervoor moest zorgen "dat zijn collega's de aanhouding op een veilige manier konden verrichten", zegt de politie. "De agent had echter niet gezien dat er net op dat moment een tweede busje kwam aanrijden, waar de vrouw tegenaan viel. Dit was dus zeker niet de bedoeling."

Er werden gisteren in totaal 29 mensen aangehouden. Zestien van hen zitten nog vast. Volgens de politie waren er verschillende groepen actief, die in sommige gevallen niet uit waren op vreedzaam demonstreren maar op een confrontatie met de politie.