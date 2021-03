Boerenorganisaties: rapport kalverhouderij buiten alle realiteitszin

Het rapport dat minister Schouten van Landbouw heeft laten opstellen over de toekomst van de kalverhouderij valt slecht bij vertegenwoordigers van de melkvee- en kalverhouderij.

In de toekomst moeten kalveren, volgens het rapport Scenariostudie Kalverketen, langer of zelfs helemaal bij de melkveehouder blijven. Ook wordt de import van kalveren in de voorstellen aan banden gelegd. Het onderzoek naar de kalverhouderij lekte vanochtend uit via de NOS.

'Ver van de praktijk'

Boerenorganisaties vinden de voorgestelde plannen niet realistisch. "De denkrichtingen zoals geschetst in de berichtgeving liggen heel ver van de praktijk af. Het is een oefening van extremen en de economische uitwerking ontbreekt, niet alleen voor de kalverketen maar zeker ook voor de zuivelketen en de melkveehouderij." De reactie staat in een gezamenlijke verklaring van de landbouworganisatie LTO, vertegenwoordigers van zuivelbedrijven NZO, de belangenorganisatie van kalverhouders SBK, veetransporteurs en de agrarische jongerenorganisatie NAJK.

Deze organisaties zijn door de onderzoekers gehoord in verschillende sessies voor het rapport werd geschreven maar zeggen niet het gevoel te hebben dat er naar ze is geluisterd. Met name het volledig ontbreken van de uitwerking van de gedane voorstellen voor de melkveehouderij wekt verbazing op. Zo is niet duidelijk wat de voorstellen betekenen voor de huisvesting van kalveren op melkveehouderijen, hoe dit past in bestaande regelgeving en hoe het betaald moet worden.

"Door naar kalverhouders en melkveehouders en hun ketens te luisteren - iets wat bij het maken van deze studie niet is gedaan - kunnen we samen aan verdere verduurzaming werken," schrijven de belangenorganisaties.

Noodzakelijk

De onderzoekers van de Scenariostudie Kalverketen vinden verregaande maatregelen in de kalversector noodzakelijk omdat gezondheidsproblemen bij kalveren, antibioticaresistentie en de (mest)druk op milieu en klimaat niet in verhouding zouden staan tot het economische belang van de sector voor Nederland. Zo wordt de helft van de kalveren geïmporteerd uit het buitenland en wordt 90 procent van het kalfsvlees geëxporteerd.

Minister Schouten liet het rapport opstellen na een eerder conflict met de kalverbedrijven over de financiële voorwaarden die de sector stelde aan verduurzamingsplannen.

De boerenorganisaties maken zich boos over de manier waarop het nieuws uit het rapport naar buiten is gekomen en over het effect op de kalverhouders die gebukt gaan onder de coronacrisis. Zo heeft de sluiting van de horeca in Europa ervoor gezorgd dat de markt voor kalfsvlees is ingestort. "Dat kalverhouders nu op basis van deze denkoefening in de media verregaande ideeën en onjuiste conclusies over hun toekomst lezen is buiten alle realiteitszin en roept onnodige tegenstelingen op", aldus de verklaring.

Het ministerie van Landbouw verwacht het rapport voor het einde van de maand naar de Tweede Kamer te sturen.