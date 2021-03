Demonstranten gedood en Chinese fabrieken aangevallen in Myanmar

De protesten in Myanmar blijven levens kosten. Na een zeer bloedig weekend zijn vandaag opnieuw zeker zes mensen gedood die demonstreerden tegen de militaire coup in het land.

Een lokale krant spreekt van vier doden in de steden Mandalay en Myingyan en twee in de voormalige hoofdstad Yangon. Onder de doden zijn jonge mensen, melden getuigen aan persbureau Reuters.

Sinds begin februari gaan mensen in Myanmar de straat op om te protesteren tegen de coup waarbij regeringsleider Aung San Suu Kyi werd afgezet. De afgelopen weken worden de protesten steeds gewelddadiger, met gisteren als dieptepunt. Toen kwamen er in één wijk in Yangon tientallen mensen om en ook elders in het land vielen doden. Volgens een mensenrechtenorganisatie staat het totale dodental van de protesten nu op ongeveer 140.

China

Bij de protesten in Yangon is er miljoenenschade aangericht bij fabrieken die door China worden gefinancierd. De afgelopen weken is er onder demonstranten een anti-China-sentiment ontstaan omdat Peking zich niet duidelijk uitspreekt tegen de coup.

Een protestleider spreekt zich uit over de houding van China: