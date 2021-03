Acht Nederlandse atleten testen bij thuiskomst positief op corona na EK indoor

Het naleven van de coronaregels verliep tijdens het toernooi moeizaam, weet Roskam. Ook de organisatie leefde zijn eigen protocollen niet na. "De atleten zouden in een aan de ploeg toegewezen bus van het hotel naar de hal worden vervoerd, maar iedereen zat door elkaar", aldus Roskam. "Wat niet zo vreemd was, want het was koud buiten en niemand wilde lang wachten."

"Sommigen vertonen lichte klachten en zijn wat grieperig, anderen hebben nergens last van", zegt technisch directeur Ad Roskam, die ook laat weten dat de atleten waarschijnlijk de besmetting hebben opgelopen in Torun.

Acht Nederlandse atleten die deel hebben genomen aan de EK indoor in het Poolse Torun zijn bij thuiskomst positief getest op het coronavirus. De Atletiekunie heeft geen namen bekendgemaakt van de getroffen atleten.

Roskam verwacht dat het bij de huidige acht gevallen zal blijven. "We hebben sneltesten gedaan en afgelopen week nog een PCR-test. De incubatietijd is nu voorbij, maar we blijven waakzaam."

Ook bij andere landen zijn er atleten positief getest bij thuiskomst.

Succesvolste EK indoor

De EK indoor was de succesvolste ooit voor de Nederlandse ploeg. De Oranje-equipe eindige in Polen bovenaan in het medailleklassement met zeven medailles: vier goud, één zilver en twee brons.