Würtz Schmidt wint voorlaatste etappe Tirreno, Pogacar behoudt leiding

Mathieu van der Poel hield zich daags na zijn indrukwekkende etappeoverwinning rustig. De Nederlander van Alpecin-Fenix kreeg onderweg nog wel te maken met mechanische pech, maar kon snel weer aansluiten bij het peloton, dat even later op gang getrokken werd door de sprintersploegen.

Mads Würtz Schmidt heeft de zesde etappe van Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De 26-jarige Deen, die nog nooit zegevierde in een WorldTour-koers, was de snelste van de kopgroep. De leiderstrui van Tadej Pogacar kwam op de voorlaatste dag van de Italiaanse rittenkoers niet in gevaar.

Het tempo in de grote groep lag echter te laag om de vluchters nog voor de finish in te rekenen, waardoor de winnaar van de zesde etappe uit de kopgroep kwam. In de eindsprint was Würtz Schmidt de sterkste. Brent van Moer kwam als tweede over de finish, vlak voor Simone Velasco.

Tijdritspecialist Stefan Küng deed nog wel een poging om mee te gaan strijden om de ritwinst, door in zijn eentje op jacht te gaan naar de kopgroep, maar de Zwitser strandde op negen kilometer van de finish.

Pogacar behoudt leiding

Pogacar heeft met enkel de afsluitende tijdrit nog voor de boeg de leiderstrui stevig in handen. De Sloveense topfavoriet voor de eindzege heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 1.15 op nummer twee Wout van Aert.