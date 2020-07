Hoe kon Rotterdamse Elly drie jaar lang dood in huis liggen?

Hoe is het mogelijk dat een vrouw drie jaar lang dood in huis ligt en niet wordt gemist en hoe kan een buurman drie jaar lang de indruk wekken dat ze nog leeft? De Rotterdamse buurt Het Lage Land wordt eind april opgeschud door dit verhaal over de 72-jarige Elly en haar buurman en goede vriend Jan. Verslaggevers van Rijnmond spraken de afgelopen maanden met buurtbewoners, familieleden en instanties om een beeld te krijgen van deze man, die begin dit jaar op 62-jarige leeftijd overleed.

De conclusie: Jan was vriendelijk en zorgzaam, maar hij pleegde ook fraude. Jarenlang streek hij de AOW-uitkering op van Elly, terwijl de vrouw dood in haar eigen huis lag.

Beste maatjes

Jan en Elly wonen bij elkaar om de hoek in hetzelfde complex. Sinds 2013 zijn ze bevriend. Jan neemt steeds meer zorgtaken op zich als Elly's gezondheid achteruitgaat. Tot Elly eind 2016 verdwijnt. Volgens Jan herstelt ze in een kliniek van een longaandoening. Als buren naar haar vragen, praat Jan hen bij. "Wij vroegen wel eens: wanneer komt ze nou eens thuis? Toen zei hij: ze wordt overgeplaatst naar Vlaardingen."

Buren zien Jan jarenlang dagelijks van zijn huisje naar het flatje van Elly lopen. Hij doet de post, opent de gordijnen, verzorgt Elly's cavia's en zeemt de ramen. Het hondje dat hij Elly cadeau heeft gedaan, heeft hij zelf in huis genomen. Het is allemaal een beetje vreemd, maar de vriendelijke Jan wekt verder geen argwaan.

Eind 2019 belandt Jan in het ziekenhuis. Hij heeft longkanker en een hersentumor. Twee buren die hem regelmatig bezoeken, vragen of ze Elly moeten inlichten. "Dat heb ik al gedaan, ik heb haar gezegd dat ik niet meer voor de post kan zorgen", antwoordt Jan. "Elly komt volgende week op bezoek", zegt hij later nog eens.

Begin dit jaar Jan overlijdt Jan. Zijn buren wonen de uitvaart bij. Bij de woningcorporatie leveren ze de huissleutels in, die van Jan en die van Elly.

Onder de radar

Uit het onderzoek van Rijnmond wordt duidelijk dat Jan de laatste jaren van zijn leven heeft geprobeerd 'onder de radar te blijven'. Zo bleek in het ziekenhuis dat hij niet verzekerd was. Hij betaalde wel maandelijks de huur voor zijn woning, maar bij de gemeente stond hij geregistreerd met 'woonplaats onbekend'. Om die reden wordt de woning na zijn overlijden niet ontruimd.

Na het overlijden van Jan maken steeds meer buurtbewoners zich ongerust over Elly, want niemand weet waar ze is. Jan vertelde daarover verschillende verhalen. Half maart brengt de politie een officieel vermissingsbericht naar buiten, waarin de vrouw Elizabeth Boon wordt genoemd, terwijl ze bekend is onder de achternaam Leeflang.