Vaticaan verbiedt priesters om homoverbintenissen te zegenen

Rooms-katholieke priesters mogen verbintenissen tussen twee mensen van hetzelfde geslacht niet zegenen. Dat heeft het Vaticaan laten weten in een zogeheten Reponsum ad dubium, een antwoord op een kwestie waarover twijfel bestaat onder priesters en gelovigen. Paus Franciscus heeft zijn goedkeuring aan de uitspraak van het Vaticaan gegeven.

Volgens het Vaticaan doen binnen bepaalde kerkkringen "projecten en voorstellen" de ronde over het inzegenen van homoseksuele relaties. Maar priesters zijn daartoe niet bevoegd, schrijft de geloofscongregatie van het Vaticaan, omdat dergelijke verbintenissen tegen "het plan van God" indruisen. In die opvatting is een seksuele relatie buiten het huwelijk "zoals het geval is bij een homoseksueel partnerschap" ontoelaatbaar.

In het schrijven van de rooms-katholieke autoriteit wordt benadrukt dat de Kerk niet discrimineert. Alleenstaande homoseksuele mannen en vrouwen kunnen wél de zegen van een priester krijgen en rooms-katholieken wordt opgedragen om respect te hebben voor homo's.

Zegen in de praktijk al een feit

In sommige parochies in onder meer Duitsland en de Verenigde Staten worden verbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht al ingezegend, zij het niet als een huwelijk. Bisschoppen krijgen vanuit deze kerkgemeenschappen het verzoek om deze praktijk officieel goed te keuren. Ook kardinaal Marx uit München, een belangrijke adviseur van de paus, sprak zich eerder uit voor een "pastorale zegening" voor partnerschappen tussen homo's.

Op dergelijke vragen heeft het Vaticaan vandaag dus uitsluitsel gegeven: dergelijke inzegeningen zijn strijdig met de kerkwetten.