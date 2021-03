ChristenUnie: medisch-ethische kwesties wel in formatie bespreken

Inmiddels is zo'n wetsvoorstel er toch : de fractie van D66 wachtte niet op het kabinet en kwam vorig jaar met een voorstel in de Kamer voor hulp bij voltooid leven .

De coalitiepartijen ChristenUnie en D66 staan al langer lijnrecht tegenover elkaar over medisch-ethische kwesties. D66 willen dat mensen die "lijden aan het leven" stervenshulp kunnen krijgen. De ChristenUnie is daar juist tegen.

Onduidelijk blijft of de ChristenUnie deelname aan een nieuw kabinet afhankelijk maakt van de uitkomsten van eventuele gesprekken bij de formatie over deze kwesties.

Tegelijkertijd erkent Segers dat het niet voor de hand ligt dat de ChristenUnie in een kabinet gaat zitten dat de wet voltooid leven zal uitvoeren, omdat de partij tegen de wet is. Hij wijst op onderzoek van de commissie-Schnabel en deskundigen en psychiaters die zeggen dat euthanasie "alleen vanwege een voltooid leven" niet toegestaan zou moeten worden. "Het is voor mij een onbegaanbare weg."

ChristenUnie-leider Segers wil dat medisch-ethische kwesties binnen de formatie besproken worden en niet aan het parlement worden gelaten, zoals D66 bepleit . Dat D66 het vrije kwesties noemt, die niet in de formatie aan bod komen, vindt Segers getuigen van politieke arrogantie. "Dan gaat Kaag ervan uit dat ze haar zin wel via de Kamer krijgt", zegt hij Segers tegen de NOS.

Kaag: eerlijk en transparant

Vorige week zei D66-leider Kaag tegen de NOS dat medisch-ethische onderwerpen wat haar betreft een vrije kwestie zijn en dat D66 er geen afspraken over wil maken in een nieuw regeerakkoord. Volgens Kaag kun je kwesties van dood en leven niet uitruilen in een formatie en horen ze "bij het maatschappelijk debat en daarna in de Tweede Kamer".

Dat geldt volgens Kaag ook voor het wetsvoorstel voltooid leven van D66. "Als ik 75 ben en het gevoel heb dat ik klaar ben met mijn leven en dat ik wil sterven op de manier die ik kies, hebben we daar een zorgvuldig proces voor ontwikkeld. Daar moeten we als beschaafde samenleving naar willen kijken."

Op de vraag wat dat betekent voor een eventuele nieuwe samenwerking met de ChristenUnie, antwoordde ze dat dat aan die partij is. "Dit lijkt mij de transparantere en eerlijkere weg."