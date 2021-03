Ugandese oppositieleider Wine opnieuw aangehouden

De Ugandese oppositieleider Bobi Wine is opnieuw aangehouden, ditmaal terwijl hij een protest leidde tegen de opsluiting van zijn aanhangers in de nasleep van de presidentsverkiezingen van januari.

De politie hield Wine aan in de buurt van een plein in Kampala en reed hem vervolgens terug naar zijn huis buiten de hoofdstad. "Zijn huis is nu omsingeld door de politie en het leger", plaatste een medewerker op het Twitter-account van Wine. Toen hij werd aangehouden drukte Wine zijn medestanders op het hart niet te vechten met de gewapende politie. "Geef ze geen reden."

Een lokale televisiezender plaatste een video van de arrestatie op Twitter: