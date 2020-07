Psychische nood onder boeren: 'Langdurige onzekerheid is voor niemand goed'

Ogranisaties als GGD, AgroZorgwijzer en Zorg om Boer en Tuinder merken dat agrariërs vaker dan voorheen last hebben van psychische problemen, onder meer door toenemende werkdruk. Boeren praten daar vaak niet over en daardoor worden de problemen groter.

Veel boeren onderschatten hun problemen en hebben vaak onvoldoende vertrouwen in de reguliere hulpverlening, blijkt uit onderzoek van GGD IJsselland en het Amsterdam UMC.

Uit een inventarisatie van 113 Zelfmoordpreventie blijkt dat tussen 2013 en 2016 het aantal suïcides in de agrarische sector is toegenomen. "We zien dan dat tussen 2013 en 2016 het suïcidecijfer is gestegen van 12,5 naar 17,4 per 100.000. Dit is een stuk hoger dan het landelijke suïcidecijfer van 10,6. De agrarische sector staat daarmee in de top 10 van sectoren met relatief gezien de meeste suïcides", blijkt uit onderzoek.

In Drenthe pleegden in relatief korte periode onlangs meerdere boeren zelfmoord, meldt RTV Drenthe. Wat de redenen waren voor deze boeren om uit het leven te stappen, is niet te zeggen.