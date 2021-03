NOS Voetbalpodcast #142: 'Brobbey kan een sensatie worden in de Bundesliga'

Wie momenteel al een sensatie is in Duitsland, is Wout Weghorst. Dit weekend maakte de Nederlandse spits zijn zestiende doelpunt van het seizoen voor Wolfsburg. Is het tijd voor een kans in Oranje? Grueter vindt van wel. "Hij is niet de nummer één pinchhitter, maar waarom zouden we het niet een keer proberen in de punt van de aanval? Ik wil het nu wel een keer zien."

Oranje begint over ongeveer drie maanden aan het EK en de vraag is of Virgil van Dijk dan al hersteld is van zijn knieblessure. Volgens Liverpool-trainer Jürgen Klopp niet en is de verdediger pas weer fit bij het begin van volgend seizoen. "Daar moeten we niet te veel waarde aan hechten", zegt Stekelenburg over die uitspraken.

Grueter is het daarmee eens. "Klopp zit er niet op te wachten dat een net fitte speler het EK gaat spelen. Door dit te zeggen probeert hij het een beetje te sturen."