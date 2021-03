Voorlopig resultaat eerste gemeente: veel poststemmen ongeldig

De voornaamste reden dat een stem ongeldig werd verklaard, is omdat de stempas en het stembiljet in dezelfde envelop zaten, wat niet de bedoeling is. De tellers mogen de enveloppen niet openmaken omdat een stem geheim moet blijven.

Stemgerechtigden van 70 jaar en ouder mogen dit jaar vanwege corona per post stemmen. In totaal mochten in Bernheze 4810 mensen per post stemmen. 1688 70+'ers deden dat. 143 van die stemmen zijn ongeldig, blijkt nu.

Er zijn nog geen berichten over tellingen van andere gemeentes bekend. Rotterdam heeft laten weten woensdag pas met cijfers te komen. Ook bij de Kiesraad zijn geen vragen van gemeenten over foutieve stemmen binnengekomen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft nog niet gereageerd op de eerste cijfers.

Eerste resultaten van het poststemmen wijzen erop dat kiezers nog moeite hebben met deze nieuwe stemmethode: uit de telling van de gemeente Bernheze blijkt dat zo'n 8,5 procent van de ingediende poststemmen ongeldig is. Bij reguliere verkiezingen is meestal ongeveer 0,3 procent van de stemmen ongeldig.

"Maar wat is nu belangrijker", vroeg een van de tellers in de gemeente zich af, "dat je mogelijk een stem ziet of dat een stem nu niet meetelt?" In enkele gevallen werd alleen een stempas opgestuurd en geen stembiljet.

Instructie ministerie

"Het is gewoon zonde want zo gaan heel veel stemmen verloren", zegt de voorzitter van het stembureau. "Maar we volgen de instructie van het ministerie. Die kunnen we niet op eigen houtje veranderen."

De enveloppen die zowel de stempas als het stembiljet bevatten worden nu apart gehouden. De voorzitter van het stembureau hoopt dat minister van Binnenlandse Zaken Ollongren later zal zeggen dat ze alsnog mogen worden meegeteld. "We zijn benieuwd hoe andere gemeenten dit hebben ervaren, want ik kan me niet voorstellen dat het alleen bij ons zo vaak verkeerd is gegaan."

Wat dit voor het landelijke aantal ongeldige stemmen betekent, is vooralsnog niet duidelijk. Vorige week schreef de minister dat van de 400.000 ingediende briefstemmen zeker 2,5 procent ongeldig was. Die waren er bij PostNL tussenuit gevist omdat ze in verkeerde enveloppen werden opgestuurd.