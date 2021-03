Eerland pakt olympisch ticket voor Tokio, maar hikt tegen eis NOC*NSF aan

Tafeltennisster Britt Eerland heeft bij het olympisch kwalificatietoernooi in Doha een ticket veroverd voor de Spelen in Tokio. Ze won in Doha de finale van een van de vier groepen van het OKT met 4-0 van de Spaanse Galia Dvorak.

Eerland (de nummer van 28 van de wereld) won de eerste game in rap tempo, maar vanaf tweede game bood haar opponente (77ste op de wereldranglijst) meer weerstand. Op de belangrijke punten maakte Eerland echter het verschil: 11-5, 12-10, 12-10, 11-7.

Eerder op de dag had Eerland, de hoogst geplaatste speelster van het toernooi, in de halve finales moeizaam van Paulina Vega (ITTF-74) gewonnen: 4-3.

Startbewijs uit Doha is niet genoeg voor NOC*NSF

Ondanks dat Eerland het ticket op zak heeft, is ze nog niet zeker van deelname aan de Spelen. Sportkoepel NOC*NSF heeft namelijk de aanvullende eis dat ze in juni op de geschoonde wereldranglijst bij de topzestien staat. Eerland is momenteel achttiende.

Eerder deze maand spraken we Britt Eerland over haar ingewikkelde route naar de Olympische Spelen.