Eerland heeft olympisch ticket bijna binnen, maar hikt tegen eis NOC*NSF aan

Tafeltennisster Britt Eerland is bij het olympisch kwalificatietoernooi in Doha nog een zege verwijderd van een nominatie voor de Spelen in Tokio. Ze bereikte in Doha de finale van een van de vier groepen van het OKT door met 4-3 te winnen van de Chileense Paulina Vega.

In de finale speelt Eerland later vandaag tegen de Spaanse Galia Dvorak. De winnares verdient een olympisch ticket, de verliezer strijdt met drie andere verliezende finalisten om een resterend startbewijs.

Startbewijs uit Doha is niet genoeg voor NOC*NSF

Mocht Eerland het ticket in de wacht slepen, dan is ze echter nog niet zeker van deelname aan de Spelen. Sportkoepel NOC*NSF heeft namelijk de aanvullende eis dat ze in juni op de geschoonde wereldranglijst bij de topzestien staat. Eerland is momenteel achttiende.

Als Eerland geen ticket bemachtigt, is er half april nog een herkansing bij een Europees kwalificatietoernooi in Portugal. Deelname daar zou wel ten koste kunnen gaan van andere toernooien die ze nodig heeft om de topzestien binnen te komen.

Eerder deze maand spraken we Britt Eerland over haar ingewikkelde route naar de Olympische Spelen.