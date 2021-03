Franse toerist in Iran vervolgd voor spionage na dronevlucht

Iran vervolgt een 35-jarige Franse toerist Benjamin Briere op verdenking van spionage en anti-Iraanse propaganda. Dat laat zijn advocaat weten aan persbureau Reuters. Briere werd tien maanden geleden gearresteerd omdat hij met zijn drone boven het woestijngebied aan de grens met buurland Turkmenistan vloog en foto's maakte.

Volgens zijn advocaat hangt de vervolging van Briere ook samen met een bericht op social media waarin hij schreef dat Iran het dragen van een hoofddoek verplicht heeft gesteld. Iran noemt dat propaganda.

Frankrijk heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen tegen Briere, maar bevestigt wel dat er een Frans staatsburger in Iran wordt vastgehouden. Zijn advocaat zegt dat de toerist vanuit de gevangenis in Mashhad contact gehad met de Franse ambassade. Briere is in goede gezondheid.

De advocaat vreest dat Briere een lange gevangenisstraf boven het hoofd hangt. "Mijn collega's en ik geloven dat de aanklachten ongegrond en vals zijn, maar we moeten wachten tot het onderzoek is afgerond en de rechter zijn vonnis bekendmaakt."

Briere werkte voor zijn arrestatie in de evenementenindustrie en reed tien maanden geleden met een busje vanuit Frankrijk naar Iran, zegt een vriend van de Fransman tegen persbureau Reuters.

Verhoogde spanningen

De aanklacht tegen de Fransman komt op een moment dat de Verenigde Staten en Europese landen, waaronder Frankrijk, proberen het nucleaire pact te herstellen. Onder oud-president Trump trok de VS zich hieruit terug. De Amerikaanse president Biden heeft aangeboden om zich weer bij de Europese landen te voegen en het akkoord nieuw leven in te blazen, maar Teheran zegt dat Washington eerst de sancties moet opheffen die in 2018 door Trump werden opgelegd.

Rechtenactivisten beschuldigen Iran ervan mensen met een dubbele nationaliteit en buitenlanders te arresteren om politieke druk op deze landen uit te oefenen. De Iraans-Britse Nazanin Zaghari-Ratcliffe wordt momenteel ook vervolgd voor propaganda. Daar zou ze zich schuldig aan hebben gemaakt tijdens een demonstratie voor de Iraanse ambassade in Londen in 2009.

Zaghari-Ratcliffe was in 2016 al veroordeeld voor het aanmoedigen van protest tegen het Iraanse regiem. Nadat ze begin deze maand vrijkwam werd ze opnieuw gedagvaard vanwege een nieuwe aanklacht. In afwachting van het proces mag ze het land niet verlaten en heeft ze ook haar Britse paspoort nog niet teruggekregen.

De echtgenoot van Zaghari-Ratcliffe zegt dat zijn vrouw wordt gebruikt als "onderhandelingstroef". Teheran ontkent dat het mensen om politieke redenen vasthoudt en heeft veel buitenlanders in zijn gevangenissen beschuldigd van spionage.