Ver van Den Haag: 'Ook in Bernheze hebben we woningnood'

Het politieke hoofdtoneel staat door corona nog meer dan anders in Den Haag. Hoe kijken stemmers ver van de Hofstad naar de campagne en hoe hun belang wordt gediend? Daar gaat de NOS op in in de driedelige miniserie Ver van Den Haag. Vandaag in het Brabantse Bernheze.

Bij de laatste verkiezingen in 2017 was dit het stembeeld:

Zo'n 120 kilometer scheidt Bernheze van Den Haag. Het is een plattelandsgemeente met zes verschillende kernen, ieder met een prima voorzieningenniveau. Overlastproblematiek is er nauwelijks en men woont er met grote tevredenheid.

Corona heeft vooral in de eerste golf een spoor achtergelaten in Bernheze. Bijna iedereen die je spreekt kent wel iemand die is overleden of flink ziek is geworden.

Veiligheid vindt Mulder erg belangrijk. In Vorstenbosch voelt hij zich niet onveilig, dat was in Eindhoven wel het geval. "Als ik een groepje jongeren zag, dan fietste ik er met een bocht omheen."

Maar de afstand met Den Haag voelt voor de 36-jarige monteur van koelinstallaties even groot. "Dat is altijd al zo geweest. Wordt er wel naar mij geluisterd? Er wordt veel beloofd maar uiteindelijk niks van waar gemaakt. Maar dat komt door de politiek, het is niet dat ik dat gevoel heb omdat ik in de gemeente Bernheze woon."

De saamhorigheid van een dorp mist hij in Den Haag. "Het is veel haantjesgedrag. In een dorp respecteren de mensen elkaar meer." Van der Pas stemde bij de vorige verkiezingen CDA en gaat dat waarschijnlijk weer doen: "Ze komen op voor de boeren. Het is een middenpartij en een belangrijke schakel tussen links en rechts."

Toch voelt hij zich wel gehoord. "Er zijn politieke partijen die de boeren steunen, zoals het CDA, de VVD en de rechtse partijen." Maar als het over jongeren gaat, klinkt er volgens hem onvoldoende het geluid van het platteland. "Dat komt vooral van linkse partijen en die hebben het vooral over jongeren in de Randstad."

De 23-jarige Joost van der Pas uit Heeswijk-Dinther geniet van het dorpse leven. "Het verenigingsleven, de voetbalclub. Al mijn vrienden wonen binnen een straal van twee kilometer." Hij is de zoon van een melkveehouder en studeert voedingskunde. Van der Pas vindt dat het in Den Haag te veel gaat over de Randstad en te weinig over het platteland. "Dat zie je ook terug in de kieslijsten. Weinig mensen komen van het platteland."

"De besluiten in Den Haag zijn erg Randstad-gericht." Marieke Meijer (37) kan het weten, want ze woonde er meer dan de helft van haar leven. In 2008 verhuisde ze van Zaandam naar Heesch.

Een voorbeeld van die Haagse Randstad-blik? De woningmarkt. "Het gaat vooral over grote steden, maar ook hier is gigantische woningnood." Ook als het gaat om openbaar vervoer mag de blik verruimd worden, zegt ze. "In Zaandam was ik in een kwartiertje op mijn werk in Amsterdam. Hier doe je er anderhalf uur over terwijl het maar 20 minuten rijden is." Toch ervaart ze geen grote afstand tot de politiek. "Ik hou mijzelf goed op de hoogte van wat er speelt."

Marieke werkte jarenlang in de zorg. Nu zorgt ze voor de kinderen en doet ze veel vrijwilligerswerk. "Ik heb hier meer binding met de gemeenschap dan in Zaandam." Ze maakt zich wel zorgen over het voorzieningenniveau voor ouderen. Zo vindt ze het belangrijk dat banken openblijven in de dorpen. Haar stem gaat dit jaar opnieuw naar D66. "Omdat ze groot genoeg zijn is de kans het grootst dat de linkse stem gehoord wordt."