Oranje-talent Wilms van Twente naar Wolfsburg: 'Kan daar betere speler worden'

Een toptransfer voor voetbalster Lynn Wilms. De 20-jarige verdedigster en Oranje-international verruilt de vrouwen van FC Twente na de zomer voor VfL Wolfsburg, een van de grotere clubs in Europa. Ze tekent een contract tot medio 2024.

Bij de Duitsers komt ze ook andere speelsters van het Nederlands elftal tegen. Dominique Janssen en Shanice van de Sanden spelen er al, de 21-jarige spits Joëlle Smits komt volgend seizoen over van PSV.

'Hoger niveau'

Wilms noemt de overstap naar de Duitse eredivisie een belangrijke, zeker met het oog op haar optredens in het Nederlands elftal. "Ik merk ook bij de trainingen en wedstrijden van Oranje dat er een bepaald niveau van je wordt gevraagd dat er niet is bij de eredivisie. Het niveau in Duitsland is hoger. Dus ik denk dat deze stap mij gaat helpen naar een hoger niveau en ik daardoor een betere speler word."

Bij Wolfsburg, afgelopen seizoen de verliezend finalist van de Champions League, krijgt Wilms opnieuw te maken met trainer Tommy Stroot. De Duitser is nu haar coach bij Twente en heeft net als Wilms dankzij de prestaties in Enschede een overgang naar Wolfsburg verdiend. Wilms komt transfervrij over.

De Duitse ploeg schakelde in 2019 FC Twente nog uit in de achtste finales van de Champions League.