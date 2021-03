Ook Oranje-talent Wilms maakt toptransfer naar Wolfsburg

De Duitse ploeg schakelde in 2019 FC Twente nog uit in de achtste finales van de Champions League.

En bij Wolfsburg, afgelopen seizoen de verliezend finalist van de Champions League , krijgt Wilms opnieuw te maken met trainer Tommy Stroot. De Duitser is nu haar coach bij Twente en heeft net als Wilms dankzij de prestaties in Enschede een overgang naar Wolfsburg verdiend. Wilms komt transfervrij over.

Wolfsburg is sinds jaar en dag een topclub in Europa, maar krijgt steeds meer last van concurrentie uit landen als Engeland. Veel topspeelsters, onder wie Vivianne Miedema en Jackie Groenen zijn actief in de Women's Super League. Sterspeelster Pernille Harder verkaste aan het begin van het seizoen nog van Wolfsburg naar Chelsea.

Wilms debuteerde een jaar geleden (met een doelpunt) in Oranje en heeft sindsdien tien interlands gespeeld. Ze hoopt de vaste rechtsback te worden in het elftal dat van de zomer actief zal zijn op de Olympische Spelen van Tokio.