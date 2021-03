Liverpool in crisis: 'Misschien heeft de selectie een opfrisbeurt nodig'

Roberto Firmino (Liverpool) baalt - AFP

Op het vertrouwde Anfield wil het al een tijdje niet meer lukken, zoveel is wel duidelijk. Dus het is misschien maar goed dat Liverpool vanavond speelronde 28 in de Premier League niet thuis afsluit, maar op bezoek bij Wolverhampton Wanderers. Maar liefst acht thuisbeurten is een overwinning nu al uitgebleven, en erger nog: de laatste zes werden stuk voor stuk verloren. Een uniek debacle voor Liverpool, dat in de eerste honderd duels onder manager Jürgen Klopp slechts vier keer in eigen huis onderuitging, en ook nog niet eerder vertoond door een titelhouder in Engeland. De 'Reds' gingen nog als koploper het nieuwe jaar in, maar door die reeks slechte resultaten is de club in een ongekende vrije val beland. Bij aanvang van de confrontatie met Wolves vinden de mannen van Klopp, die zich zelfs vergaloppeerden tegen in degradatienood verkerende clubs als Burnley, Brighton en Fulham, zich terug op de achtste plaats van de ranglijst.

"Het is natuurlijk wonderbaarlijk dat het thuis ineens zo is misgegaan", kan ook de ervaren Phil McNulty er eigenlijk niet over uit. "Na 68 wedstrijden op rij zonder nederlaag, totdat ze in januari van Burnley verloren." Hoewel hij het Liverpool-onwaardig noemt, ziet de voetbaljournalist van de BBC wel een aantal oorzaken. Enorm gemis "Het is, om te beginnen, natuurlijk duidelijk dat de blessuregolf die Liverpool voor de kiezen kreeg, er veel mee te maken heeft. Centraal achterin moeten ze het bijvoorbeeld al bijna het hele seizoen doen zonder Virgil van Dijk en Joe Gomez. En daar kwam later Joël Matip nog eens bij."

Vooral het wegvallen van Van Dijk half oktober noemt McNulty een gevoelig verlies. "Ja, als een speler als hij wegvalt, volgens velen de beste centrumverdediger ter wereld, is dat een enorm gemis. En niet alleen vanwege zijn defensieve kwaliteiten, ook zijn passing en leiderscapaciteiten worden gemist. De blessure van Van Dijk is zonder twijfel de grootste aderlating voor Liverpool geweest." Klopp ving de problemen in de verdediging op door Fabinho en aanvoerder Jordan Henderson naar achteren te dirigeren. "Maar zij zijn eigenlijk bepalende spelers op het middenveld. En zo raakten de blessures van de centrale verdedigers het hele team", analyseert McNulty. Pover De voor een kleine dertig miljoen euro van Bayern München overgenomen Thiago Alcântara moest vervolgens de honneurs op het middenveld waarnemen, maar McNulty is niet erg gecharmeerd van de Spanjaard. "Het is erg pover wat hij tot nu toe heeft laten zien. Hij is traag en kan het tempo van de wedstrijd gewoon niet bijbenen. Echt zeer teleurstellend zoals hij voor de dag is gekomen."

Een ander zorgenkindje vormt de voorhoede, met Sadio Mané, Roberto Firmino en Mohamed Salah toch bulkend van klasse, die plots het scoren lijkt te zijn verleerd. Was het in de eerste vijftien Premier League-wedstrijden van het seizoen altijd minstens één keer raak, in de afgelopen dertien duels bleef de teller maar liefst acht keer op nul staan. "En", doet McNulty er nog een schepje bovenop, "er is thuis al zo'n twaalf uur geen doelpunt meer gemaakt uit veldspel. Het ene doelpunt tegen Manchester City was uit een strafschop. Je kunt nog zo veel excuses aanvoeren, maar dat is voor welk Liverpool-elftal dan ook onacceptabel. Onder welke omstandigheden dan ook." Mysterie De stokkende productie verbaast de 'chief football writer' wel. De vinger op de zere plek leggen zit er dan ook niet in. "Het is een mysterie waar niemand een antwoord op heeft. Het is heel vreemd om te zien hoe een team dat zo makkelijk doelpunten maakte, ineens zo moeizaam tot scoren komt. Ongelooflijk, als je naar de manier van spelen de afgelopen seizoenen kijkt."

Al zit daar misschien wel de crux: zou vermoeidheid de ploeg parten kunnen spelen? "Best mogelijk, ja. Ze speelden de afgelopen drie, vier jaar op een heel intensieve, krachtige manier. Dat vergt fysiek veel. Misschien is dat wel niet vol te houden. Ik denk ook dat Klopp een van zijn aanvallers, en misschien wel meerdere, rust zou willen gunnen, maar Diogo Jota raakte in december geblesseerd." Het was McNulty, die Georginio Wijnaldum de meest constante speler noemt, de laatste weken ook opgevallen dat zodra Liverpool op eigen veld op achterstand kwam, de ploeg niet meer in staat bleek de bordjes te verhangen. "Het had er veel van weg dat Liverpool niet meer de intensiteit van voorheen kon opbrengen. Tel daar alle blessures nog eens bij op en je staat op de plaats waar je nu staat." Bij menig manager zou bij zo'n spiraal naar beneden het gezaag aan de stoelpoten luid hoorbaar zijn, of zelfs al voltooid, maar zo niet in het geval van Klopp. "Nee hoor, zijn positie is totaal niet in gevaar. Hij heeft met Liverpool de Champions League gewonnen en is landskampioen geworden na dertig jaar. Klopp staat absoluut niet ter discussie."

