Zwembad in Enschede loopt leeg door geknapte waterleiding

Het zwembad Aquadrome in Enschede is lek. Door een geknapte pompleiding in de technische ruimte stroomde het water vanochtend de straat op.

Door de breuk loopt het water uit het zwembad de kelder in en vandaaruit de straat op. Omdat het water zo hard het zwembad uitliep, is de brandweer ingeschakeld.

Het is niet duidelijk waardoor de leiding is geknapt.

Het riool in

Inmiddels wordt het water rechtstreeks het riool in gepompt, meldt RTV Oost. "Als de situatie onder controle is, neemt een bedrijf dat is ingeschakeld door het zwembad het over", zegt een woordvoerder van de brandweer. Dat duurt naar verwachting nog enkele uren.

Door de werkzaamheden is een deel van de straat afgesloten. Er zijn verkeersregelaars ingezet om mensen om te leiden.