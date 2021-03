De uitzending van 15 maart

Demissionair minister Hugo de Jonge noemt het AstraZeneca-vaccin veilig, maar zegt dat er "uit voorzorg nu op de pauzeknop gedrukt moet worden". Tot en met 28 maart stopt Nederland met het inenten met dat vaccin. Denemarken schortte vorige week donderdag het vaccineren met AstraZenaca al op voor onderzoek naar mogelijke bijwerkingen. De minister zegt dat Nederland nu volgt omdat er nieuwe informatie bij is gekomen over de mogelijke bijwerking. Wat zijn de gevolgen voor de vaccinatiestrategie?

Het lijsttrekkersdebat bij EenVandaag

De lijsttrekkers van de VVD, de PVV, het CDA, D66, GroenLinks en de PvdA debatteren vanavond over verschillende thema's in het verkiezingsdebat van EenVandaag. Ook aandacht voor de laatste peilingen. Vanavond in Nieuwsuur: de hoogtepunten en de opmerkelijkheden met politiek duider Arjan Noorlander.