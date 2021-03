Ctrl-f: zoek op elk woord in 13 verkiezingsprogramma's

Met ctrl+f kun je elk woord in de verkiezingsprogramma's van dertien grootste partijen zoeken. Vul een zoekwoord in, 'control+f' je door de programma's heen en vergelijk partijen. Klik hieronder om de tool te openen.

Moet Nederland nieuwe kerncentrales gaan bouwen? Komt de basisbeurs terug en kan ik ooit nog een betaalbare woning kopen? En wat vinden partijen van klimaat, migratie, onderwijs of wonen? NOS op 3 verzamelde de verkiezingsprogramma's van de dertien grootste partijen in één handige tool: ctrl+f.

In deze tool vergelijk je de verkiezingsprogramma's van de dertien grootste partijen die nu al in de Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd. De volgorde waarin je de partijen ziet, is hetzelfde als op het stembiljet. Om een overzichtelijke en doorzoekbare vergelijking te maken, hebben we de ruim 1300 pagina's uit de vormgeving van de partijen gehaald en de platte tekst omgezet naar een HTML-structuur. De volledige verantwoording is terug te vinden in de tool zelf.