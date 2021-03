Motortjes stuwen Holland Acht vooruit: 'Snelheid is goed voor onze techniek'

"Op dat tempo roeien kost onwijs veel kracht", zegt Robert Lücken. "Nu kunnen we vaker in dat ritme roeien. Hoe meer halen je per minuut maakt, hoe moeilijker het is om je techniek te behouden. Met die motortjes wordt dat fysiek makkelijker. Dat geeft ons een technische voorsprong."

In het schaatsen en shorttrack wordt een windmachine in de rug gebruikt om hogere snelheden te halen. In het roeien zijn ze lange tijd op zoek geweest naar soortgelijke simulaties. De oplossing lijkt nu gevonden.

"In het verleden lieten we een motorboot de roeiboot voorttrekken, maar dan zit je in de golven van de motorboot. Dat was niet gunstig", aldus Mark Emke, coach van de Holland Acht. "Die motortjes werken perfect."

Er is al veel progressie geboekt deze wintertraining en dat biedt volgens Emke perspectief. "Elke procent winst telt. Ten opzichte van Duitsland moeten we 0,17 procent sneller. Als wij nu een half procent winnen, dan zijn we al spekkoper."