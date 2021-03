Wilders wil best met Rutte, maar alleen als immigratie fors wordt beperkt

PVV-voorman Wilders ziet het wel weer zitten om met Mark Rutte samen te werken. Vier jaar geleden zei Wilders niet met de VVD te willen samenwerken zolang Rutte aan het roer stond. Maar daar zit hij nu anders in, zo zei de leider van de grootste oppositiepartij vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal en in een Q&A op Facebook.

Wilders vindt dat de drie partijen die het grootst worden samen moeten gaan praten en onderzoeken of ze een kabinet kunnen vormen. De kans dat de VVD en de PVV bij die drie horen is groot, gezien de peilingen. Maar de kans dat ze echt gaan praten is dan weer niet groot: andere partijen waaronder de VVD hebben al gezegd niet met de PVV te willen samenwerken.

Wilders herhaalde wat hij daar al eerder over zei: hij noemt het "ondemocratisch" dat Rutte niet met de PVV wil samenwerken. In aanloop naar de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2017 zei Rutte niet met Wilders te willen samenwerken vanwege de uitspraken van Wilders over rechters en Marokkanen. Die opmerkingen staan volgens Rutte haaks op de waarden van Nederland en de rechtsstaat. Half februari zei Rutte op de vraag over samenwerking: "nee, nog steeds niet".