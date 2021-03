Huisartsen vinden stopzetten AstraZeneca-vaccin verstandig besluit

Met name inwoners van Gelderland zouden de gevolgen van het stilleggen ondervinden. Huisartsen zouden daar vandaag beginnen met het inenten van inwoners tussen de 60 en 64 jaar. Ook mensen met het syndroom van Down en mensen met zwaar overgewicht krijgen het AstraZeneca-vaccin.

Vanwege de schaarste van het vaccin worden de doses per provincie verspreid. Eerst was Zeeland aan de beurt en daarna Brabant. Nu zou dus Gelderland aan de beurt zijn. "We hebben gisteravond een alert gestuurd naar de huisartsen in Gelderland." Zij moeten alle afspraken afzeggen. "Utrecht en Flevoland zouden daarna aan de beurt zijn, daar worden de bestellingen die er nu uit zouden gaan stilgelegd", zegt de woordvoerder.

Uit voorzorg gepauzeerd

Het LHV zegt niet te willen speculeren over de betrouwbaarheid van het vaccin en verwijst vragen daarover door naar het ministerie van VWS en de Gezondheidsraad. "Huisartsen gaan daar niet over, maar hebben wel een rol in de informatievoorziening", aldus de woordvoerder. De artsen krijgen sinds eind vorige week meer vragen over het vaccin van AstraZeneca.

Minister De Jonge noemt het vaccin veilig. Hij zegt dat er uit voorzorg voor is gekozen om de pauzeknop in te drukken. De minister benadrukt dat het nog niet is vastgesteld dat een zeldzame combinatie van stolselvorming en een verlaagd aantal bloedplaatjes werd veroorzaakt door het vaccineren.

Verwarrend besluit

Ook seniorenorganisatie ANBO vindt het een goed besluit om tijdelijk te stoppen. "Eerst moet alles rustig op een rijtje worden gezet en de meldingen goed worden onderzocht. Voor alles moeten we onrust voorkomen en als blijkt dat er wat mis is, dan heb je op tijd de boel stil gezet", stelt de bond.

De vakbond voor zorgpersoneel NU'91 vindt het besluit om een vaccinatiepauze in te lassen voor het vaccin van AstraZeneca verwarrend. Het vaccin wordt tot nu toe vooral gebruikt voor zorgpersoneel. Voorzitter Stella Salden sprak in het NOS Radio 1 Journaal van een worstcasescenario, nu het aantal besmettingen weer oploopt en er mutaties van het coronavirus zijn.