'Memphis' intikken op Twitter leidt tot verbanning

De club van Depay, Olympique Lyon, kon er wel om lachen. "Zwaar weekend, he?", twitterde OL naar het officiële account van de stad Memphis. Ook vroegen ze zich bij een foto van hun speler af of hij alweer besproken mocht worden.

Ook fans van basketbalteam Memphis Grizzlies uit de Amerikaanse staat Tennessee werd verboden de verloren wedstrijd tegen de Oklahoma City Thunder te bespreken. Het team zelf had het uit voorzorg maar over "het m-woord".

De bug viel sportfans als eerste op, toen alle berichten over Memphis Depay door Twitter werden verboden. "Je mag geen privégegevens van andere personen plaatsen zonder hun uitdrukkelijke toestemming", stond er in de waarschuwing die verbaasde gebruikers ontvingen.

Of het nu gaat om de voetballer, de Egyptische ruïnestad of de geboorteplaats van de rock-'n-roll, wie dit weekend het woord Memphis noemde op Twitter, werd prompt van het platform verbannen. Een foutje, zegt het sociale medium nu.

Verschillende Twittergebruikers namen de proef op de som door de gewraakte naam zelf in te tikken en kregen inderdaad een officiële waarschuwing. "Misschien hebben ze het gewoon niet zo op Elvis", speculeerde een verbannen journalist, de stad is immers de plek waar de zanger woonde en begraven ligt.

Uiteindelijk meldde Twitter vannacht dat er iets fout was gegaan door een bug. "Alles is nu opgelost en de accounts zijn hersteld. Excuses dat dit is gebeurd." Er werd niet uitgelegd wat er nu zo aanstootgevend was geweest aan het woord Memphis.

Verschillende gebruikers hebben een persoonlijk mailtje met excuses gekregen met de uitleg dat zij niks fout hadden gedaan. Anderen, zoals een krant uit Memphis, zeggen dat er ook na de uitleg van Twitter nog niks is gedaan aan de ban.