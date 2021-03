Stembureaus geopend, vooral voor kwetsbaren: 'Zo hoef ik niet in de rij te staan'

In het stembureau in het stadhuis van Assen stroomden vanochtend direct de eerste kiezers binnen. "Prettig om te zien dat er nu al zoveel mensen zijn", zegt een van hen. "Ik vind stemmen heel belangrijk, zeker in deze tijd."

Vanwege het coronavirus zijn de verkiezingen verspreid over drie dagen. Het is de bedoeling dat vandaag en morgen vooral ouderen en kwetsbaren stemmen. Ook is slechts een deel van de stembureau open, zo'n 1600 van de 9200.

De meeste vroege stemmers in Assen zijn er vanwege hun leeftijd. "Ik vind het heerlijk om het 's ochtends vroeg al te doen, zodat ik niet in de rij hoef te staan met mensen die in mijn nek hijgen."

Volgens de Amersfoortse burgemeester Bolsius zijn het spannende dagen. "We hebben nog nooit early voting gehad. Dus ik zou niet weten hoeveel mensen daarvan gebruik gaan maken."

Op sommige plekken is het nog erg rustig. Zo verschenen in het Limburgse dorp Meijel en het Friese Wergea in het eerste uur maar een of twee kiezers. "Ik heb maar een boek meegenomen. Wie weet krijg ik dat nog uit", zegt een van de medewerkers van het stembureau in Wergea.

In een aantal gemeenten waren vanochtend problemen met de stem-app, waardoor stembureaus via een QR-code kunnen controleren of een stempas niet meerdere keren wordt gebruikt. Onder meer in Rotterdam lukte dat korte tijd niet, waardoor de namen van stemmers handmatig moesten worden opgezocht, zegt een woordvoerder tegen ANP. "Opstartproblemen zijn er altijd. Maar de app werkt nu weer."

Aangepaste stembureaus

Woensdag zijn alle stembureaus open van 07.30 tot 21.00 uur en dan is iedereen er welkom. Ook die dag zijn stembureaus aangepast of op andere locaties om het besmettingsgevaar te beperken. In Assen zijn ze daar al een half jaar mee bezig. "We moesten hier alles eenrichtingsverkeer maken en we hebben bedrijven ingehuurd om alles coronaproof te maken", zegt David van de Kerke van de gemeente Assen.

In alle stembureaus in Assen zijn stickers, handpompjes en schermen van plexiglas geplaatst. Ook schakelt de gemeente op alle locaties een beveiliger in, zegt Van de Kerke. "Zodat we de stembureauleden niet hoeven te belasten met het handhaven van de 1,5 meter. En mocht er gedoe ontstaan, dan is er in ieder geval een beveiliger."

Op sommige plekken kunnen mensen vanuit hun auto stemmen in drive-through-stembureaus, onder meer in Schiedam: