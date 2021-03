Nederlandse zeiler op weg naar titelprolongatie in prestigieuze America's Cup

De America's Cup geldt als het oudste internationale sportevenement, de eerste editie was in 1851. De winnaar ontvangt de prestigieuze trofee 'The Auld Mug'.

Zondag werd er niet gevaren in Auckland omdat er te weinig wind was, maar maandag was het in race acht ook teren op zuchtjes wind. Het lukte Nieuw-Zeeland enige tijd zelfs niet om omhoog te komen uit het water, waardoor Luna Rossa een voorsprong van vier minuten kon pakken.

Maar ook de Italianen vielen stil. Op zoek naar wind liepen ze ook nog straffen op, omdat ze door verboden gebied voeren. Nieuw-Zeeland kon daardoor winnen met een verschil van bijna vier minuten. In race zeven waren ze 58 seconden sneller.

Nederlandse inbreng

"Het is net de Formule 1, deze zeilwedstrijd", zei Huisman tegen de NOS. De Nederlander was er in 2017 ook bij toen Nieuw-Zeeland de America's Cup won. "Wat je uiteindelijk op tv ziet, zo soepel, daar zit heel veel uur werk achter om het zo te laten gaan."