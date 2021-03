Verkiezingsblog: Wilders: kiezer de baas, niet Rutte • Deel van de stembureaus open

"Ik vind het heerlijk om het 's ochtends vroeg al te doen, zodat ik niet in de rij hoef te staan met mensen die in mijn nek hijgen", zegt een van de eerste stemmers in Assen. Om 07.30 uur zijn de eerste stemlokalen opengegaan, bedoeld voor ouderen en kwetsbaren.

Zo'n 1600 van de 9200 stembureaus zijn geopend, en dat ging niet overal direct goed. Lees hieronder hoe dat zit:

Stembureaus geopend, vooral voor kwetsbaren: 'Zo hoef ik niet in de rij te staan'