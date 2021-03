Verkiezingsblog: stembureaus om 07.30 uur open • Wilders te gast bij de NOS

PVV-lijsttrekker Geert Wilders is straks te gast bij de NOS. Vanaf 08.30 spreekt hij met Jurgen van den Berg en Xander van der Wulp in het NOS Radio 1 Journaal. Daarna om 09.15 uur beantwoordt de leider van de grootste oppositiepartij vragen van kijkers/lezers/luisteraars in een Q&A op het Facebook- en YouTube-kanaal van de NOS.