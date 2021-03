Verkiezingsblog: Segers verwijt Kaag 'politieke arrogantie' • Stemmen met een 'soundbox'

Lijsttrekker Segers van de ChristenUnie verwijt Kaag van D66 "politieke arrogantie" vanwege haar standpunt dat medisch-ethische kwesties als voltooid leven buiten de formatie gehouden moeten worden. De D66-lijsttrekker wil dat dit soort onderwerpen aan het parlement worden gelaten.

"Alles moet besproken kunnen worden", zegt Segers in gesprek met de NOS. "Welke afspraken je maakt en in welk detail je afspraken maakt, moet aan die tafel kunnen worden besproken." Hij vindt dat van geen enkel onderwerp bij voorbaat gezegd kan worden dat ze niet worden besproken. Dat Kaag dat wel doet, vindt hij selectief.

Het wetsvoorstel voltooid leven van D66, dat het mogelijk moet maken om "waardig te sterven" voor 75-plussers die vinden dat hun leven voltooid is, wijst Segers af. Hij kan zich niet voorstellen dat hij dat gaat uitvoeren en spreekt zelfs van een "onbegaanbare weg".

In plaats daarvan wil Segers verder gaan met werken aan beleid dat is gericht op "waardig ouder worden", waar de huidige coalitie zich ook op heeft gericht. Daarbij was en is het de inzet van de ChristenUnie dat er geïnvesteerd moet worden in ouderen, met het doel dat die zich niet overbodig voelen, zegt de CU-leider nu.

Kaag ging eerder al in op het ongemak tussen de huidige coalitiepartners D66 en de ChristenUnie over medisch-ethische kwesties. Op de vraag wat haar standpunt hierover betekent voor een samenwerking met Segers' partij wilde ze alleen kwijt dat dit de "transparantere en eerlijkere weg" is, wat haar betreft.