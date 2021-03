Verkiezingsblog: Segers verwijt Kaag 'politieke arrogantie' • Briefstemmen tellen lastiger dan gedacht

Lijsttrekker Lilianne Ploumen van de PvdA zegt dat Hoekstra (CDA), Rutte (VVD) en Kaag (D66) op tv en in de kranten al zijn begonnen met formeren. Ze noemt dat "best gek" en roept de drie lijsttrekkers die ook in de huidige coalitie zitten op om dat niet te doen. "Ik snap dat jullie niet kunnen wachten, maar zullen we eerst stemmen? Verkiezingen zijn geen hinderlijke onderbreking van het regeren", schrijft ze op Twitter.

Ploumen haalt aan dat Hoekstra gisteren in het EO-programma Stemmen van Nederland zijn voorkeur uitsprak om door te gaan met de huidige coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Ook noemt ze dat Rutte eerder in het AD zei dat hij niet met "een linkse wolk van partijen" aan tafel wil. Over Kaag zegt Ploumen dat die zich "strategisch op de vlakte" houdt met haar wens voor "een zo progressief mogelijke coalitie", waar ze in het Financieele Dagblad over vertelde. "Die 'progressieve' coalitie kan ook prima de huidige zijn", zegt Ploumen.