Verkiezingsblog: Rutte: Wilders kan uitsluiten zelf oplossen • Overleg met Kiesraad over briefstemmen

In het debat tussen Kaag (D66) en Klaver (GroenLinks) ging het zoals verwacht over het klimaat. Klaver benadrukte bij het introduceren van het onderwerp dat er minder dan 9 jaar is om klimaatverandering aan te pakken. Hij noemde het D66-programma ambitieus op dat gebied, maar, zei hij: "Met dit kabinet is het niet gelukt om de klimaatdoelen te halen". Kaag zei daarop trots te zijn op de kabinetsdeelname. "We hebben de verantwoordelijkheid genomen. Dit was het groenste kabinet, maar we willen veel meer. Onze ambitie is duidelijk."

Door Klaver gevraagd over de opening van Lelystad Airport reageerde Kaag afwijzend. "Ik denk dat het helemaal niet aan de orde komt", aldus Kaag. Klaver nam daar geen genoegen mee en zei op de achtergrond VVD-lijsttrekker Rutte te zien "likkebaarden" bij het idee dat "prestigeproject Lelystad Airport" opengaat. Kaag zei niet mee te werken aan prestigeprojecten.

Verder ging het over de kap van eeuwenoude bomen bij Amelisweerd om een snelweg te verbreden. Kaag zei door haar jeugd nostalgisch naar het gebied te kijken, omdat ze is opgegroeid in Zeist, maar drong erop aan dat Klaver "naar het grotere plaatje" moet kijken. "Natuurlijk", reageerde Klaver. "Maar eeuwenoude bomen kappen, dat staat symbool voor hoe de overheid omgaat met de natuur." Kaag wierp daarop tegen dat Klaver bij de vorige formatiegesprekken de onderhandelingen verliet. "U moet wel meedoen, dat heeft u eerder niet gedaan."

In het kader van de kenniseconomie confronteerde Klaver Kaag op zijn beurt nog met het gebrek in het D66-programma aan compensatie voor studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd. Kaag zei daarvoor 1,5 miljard euro uit te trekken, volgens haar komt dat neer op zo'n 4000 euro per student. Dat is volgens haar niet voldoende voor deze studenten om een huis te kopen, maar ze zei dat haar partij daar andere plannen voor heeft.