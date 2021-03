Verkiezingsblog: Op meer plekken briefstemproblemen • Lijsttrekkers in debat bij EenVandaag

In het eerste één-op-ééndebat bij EenVandaag botsten lijsttrekkers Ploumen (PvdA) en Hoekstra (CDA) over hun plannen voor de arbeidsmarkt en de economie. Ploumen noemde het partijprogramma van het CDA "onfatsoenlijk en eerlijk gezegd ook asociaal", omdat de partij in het kader van adviezen van de commissie-Borstlap onder meer de WW wil verkorten.

Hoekstra viel Ploumen op zijn beurt aan het op de rol van de PvdA in het vorige kabinet, toen volgens hem de verdeeldheid is toegenomen. "Alle studenten die nu zitten te kijken, zitten met een lening op de bank vanwege de PvdA", zei hij. "En daarover hebben de mensen geoordeeld bij de verkiezingen in 2017. Maar het is nu 2021", antwoordde Ploumen, die verder vond dat het CDA niet meer dan een "reservewiel" is aan een rechtse coalitie. Hoekstra wierp tegen dat de PvdA de afgelopen vier jaar bezig is geweest met "een grote sorry-tour".

Verder viel de CDA-lijsttrekker Ploumen aan op het PvdA-plan om de lasten voor de bedrijven aanzienlijk te verhogen. Dat werkt op de lange termijn averechts, vreest hij. "Dus wat zegt u straks tegen die bakker om de hoek of tegen het café dat straks weer verder moet?", vroeg hij aan Ploumen. De politica vond dat Hoekstra "wel erg romantisch" sprak over de bakker om de hoek. "Want die is inmiddels weggeconcurreerd door multinationals. U maakt een bocht scherp naar rechts. Ik maak er een naar gerechtigheid."