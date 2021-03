Verkiezingsblog: Klaver bezorgd over grote donaties • Opkomst na eerste stemdag 6 procent

Bij talkshow Op1 kregen lijsttrekkers van zes partijen de kans elkaar te bevragen in minidebatjes. Aan tafel zaten Segers (ChristenUnie), Ouwehand (Partij voor de Dieren), Van der Staaij (SGP), Marijnissen (SP) en nieuwkomers Dassen (Volt) en Eerdmans (JA21).

Met name tussen Ouwehand en Van der Staaij schuurde het even, toen de SGP-lijsttrekker Ouwehand bevroeg over haar standpunt over voltooid leven. Ouwehand zei dat daar zeker een "fundamenteel debat" over gevoerd moet worden, maar dat haar partij uiteindelijk waarde hecht aan het zelfbeschikkingsrecht. "En op dat punt zullen de Partij voor de Dieren en de SGP elkaar nooit gaan vinden, denk ik."

ChristenUnie-lijsttrekker Segers vroeg aan Volt-lijsttrekker Dassen of het niet een risico is om meer besluitvorming en bestuur naar Brussel over te hevelen, zoals de pan-Europese partij wil. Nee, zei Dassen, die van mening was dat Europa door politici te vaak wordt geportretteerd als een ver-van-mijn-bed-show. Dassen: "Wij zeggen: Europees denken, lokaal handelen". SP-lijsttrekker Marijnissen zei ook voor Europese samenwerking te zijn, maar vond dat daar niet in doorgeslagen moest worden. "Want jullie willen toch ook dat een Nederlander straks op een Hongaar of Portugees kan stemmen, toch? Schiet dat dan niet zijn doel voorbij?", vroeg ze aan Dassen. De Volt-lijsttrekker zei het juist "mooi" te vinden "als iemand vindt dat diegene jou vertegenwoordigt".

JA21-lijsttrekker Eerdmans stelde tot slot de vraag aan Van der Staaij van de SGP of hij niet liever met JA21 in een kabinet zou zitten dan met de ChristenUnie. Volgens Eerdmans wordt de ChristenUnie steeds "linkser". Segers was het daar niet mee eens. "Socialer", wierp hij tegen, waarna Van der Staaij zei: "Dus de SGP is het goede van JA21 en de ChristenUnie bij elkaar gevoegd".