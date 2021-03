Wild weet niet of doorgaan wel een goede keuze was: 'Het was een nare winter'

Wild moest er even over nadenken, maar kwam al snel met het besluit dat ze haar afscheid dan ook maar moest uitstellen. "In eerste instantie vond ik die keuze heel makkelijk. Tuurlijk ga ik door", blikt ze terug. Maar...

In normale omstandigheden was Wild nu al geen renster meer. De Olympische Spelen van Tokio in 2020 hadden haar orgelpunt moeten zijn, haar laatste kunstje ook, maar ze werden uitgesteld.

Het ene jaar is het andere niet. In maart 2020 veroverde Kirsten Wild twee wereldtitels op de baan, een jaar later heeft ze geen idee wanneer haar volgende wedstrijd is. "Het gaat allemaal even anders dan gepland."

Wild weet niet of doorgaan een goede keuze was: 'Het was een nare winter' - NOS

Als ze terugblikt vanuit Assen, waar afgelopen week de eerste wegwedstrijd in Nederland in een jaar tijd verreden werd, krabbelt Wild toch terug. Zo makkelijk als dat besluit leek, zo moeilijk waren de gevolgen. "Als ik nu bedenk hoe deze winter is geweest... Als ik had geweten hoe het allemaal zou verlopen, weet ik niet of ik dezelfde keuze gemaakt had."

Wild reed in 2020 op de weg nog de Giro Rosa, in voorbereiding op de klassiekers in het najaar, maar ook die gingen niet door. "En ik kreeg daarna corona. Ik vond het wel een nare winter zo. Ik heb er best wel last van gehad."

Ondertussen leeft ze wel in onzekerheid, ook over wanneer ze überhaupt weer een baanwedstrijd rijdt. De internationale wedstrijd in Newport van eind april werd afgelopen week afgelast. De UCI kijkt naar een alternatief.