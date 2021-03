Einde lijkt in zicht voor huidige kalvermesterij in Nederland

Kalfjes koeien - Nieuwsuur

Onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw kondigt het einde aan van de huidige kalvermesterij in Nederland. Nu gaan de overtollige kalfjes uit de melkveehouderij na veertien dagen naar een bedrijf dat ze vetmest voor de vleesproductie. Deze bedrijven importeren ook veel kalveren uit het buitenland. In de toekomst moeten kalveren, volgens het rapport, langer of zelfs helemaal bij de melkveehouder blijven en wordt de import aan banden gelegd. "De kalversector wordt in bepaalde scenario's kleiner of verdwijnt zelfs helemaal, terwijl de rol van de melkveehouder zal veranderen", staat in het rapport. Demissionair minister van Landbouw Schouten heeft het rapport laten opstellen door drie particuliere onderzoekbureaus onder begeleiding van negen ambtenaren van het ministerie en één van het Planbureau voor de Leefomgeving. De Scenariostudie Kalverketen gaat eind deze maand naar de Tweede Kamer, zegt een woordvoerder van Schouten. De NOS is in het bezit van de conceptversie van eind januari. De scenario's en aanbevelingen zijn dusdanig controversieel dat het demissionaire kabinet er geen besluit meer over zal nemen. Verwacht wordt dat het rapport onderdeel wordt van de discussie over de landbouw tijdens de kabinetsformatie.

Kalversector: * Melkveehouders gebruiken 30 procent van de kalveren voor vervanging van hun melkveestapel, 70 procent gaat naar de vleesindustrie. * Jaarlijks worden in Nederland ruim 1,5 miljoen kalveren geslacht. De helft is afkomstig van de melkveehouderij, de overige 750.000 worden geïmporteerd. * Zo'n 10 procent van het kalfsvlees wordt in Nederland geconsumeerd, de overige 90 procent gaat naar het buitenland. * Er zijn zo'n 1600 kalverhouders waarvan 60 procent onder contract staat van de vleesindustrie, 40 procent is vrije ondernemer.

Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw is met het overschot van kalveren uit de melkveehouderij een lucratieve vleesindustrie opgezet. Nederland is inmiddels in omvang koploper in Europa. Ondertussen nam de kritiek op de sector toe. Zo leidt de mestproductie van de vleeskalveren tot negatieve gevolgen voor het milieu en klimaat. Ook is er kritiek op langdurig transport van kalveren uit het buitenland. Het rapport spreekt verder van veel longontstekingen, een hoge kalversterfte en resistente bacteriën als gevolg van overmatig antibioticagebruik. De situatie in de kalverhouderij is volgens de onderzoekers in de afgelopen jaren op veel punten verbeterd, maar nog niet genoeg.

Gezondheid kalveren: * Er is veel sterfte bij jonge kalveren. Het rapport pleit daarom voor betere toediening van biest (de eerste 'moedermelk' die zorgt voor weerstand tegen infecties). * De langeafstandstransporten van kalveren uit onder meer de Baltische staten, Polen en Ierland zorgen voor druk op de gezondheid van kalveren. * Kalveren komen terecht in verzamelcentra met andere dieren die infecties bij zich dragen waar het kalf geen weerstand tegen heeft. * Het produceren van 'wit kalfsvlees' gaat gepaard met een 'ijzer-arm' dieet dat de weerstand verminderd. * Om kalveren te beschermen tegen infecties wordt - te veel - antibiotica gebruikt dat leidt tot een hoog percentage resistente bacteriën.

Minister Schouten besloot tot het onderzoek vanwege een conflict uit 2019 over de verduurzaming van de kalverhouderij. De minister werd het niet eens met de sector over de financiële voorwaarden die bedrijven stelden aan het nemen van maatregelen. Het rapport stelt nu de hele kalverketen ter discussie: "De beperkte afzet in Nederland in combinatie met de import van kalveren maakt dat de license to produce (het bestaansrecht) onder druk staat." Het rapport schetst daarom drie toekomstscenario's voor de kalverhouderij.

vleeskalf - nos