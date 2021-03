Protestlied wint bij Grammy's, records voor Beyoncé en Taylor Swift

Een protestlied van R&B-artiesten H.E.R. en Tiara Thomas dat werd geschreven na de dood van George Floyd, is uitgeroepen tot beste nummer bij de uitreiking van de Grammy Awards, de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen. Het lied heet I Can't Breathe, de laatste woorden die Floyd uitsprak voordat hij overleed door politiegeweld.

"Ik heb dit nummer zelf opgenomen in mijn slaapkamer in het huis van mijn moeder", zei H.E.R., die Gabriella Wilson heet. "Wij staan voor de verandering die we willen zien, en je weet welke strijdvaardigheid we in de zomer van 2020 met elkaar hadden. Houd dat vast."

Zangeres Beyoncé kreeg drie Grammy's voor de nummers Black Parade, Brown Skin Girl en Savage. Ze heeft in totaal 28 Grammy's gewonnen en dat is een record voor een vrouwelijke artiest. Tot vandaag was dat record in handen van Alison Krauss.

Taylor Swift en Billie Eilish

Taylor Swift viel voor de derde keer in de prijzen in de categorie 'beste album' voor haar plaat 'Folklore', en ook dat is een record voor een vrouwelijke artiest. Die prijs won ze eerder ook voor haar album 'Fearless' en '1989'.

Andere winnaars dit jaar zijn onder meer Harry Styles, Dua Lipa, John Legend en Kanye West. Billie Eilish viel ook in de prijzen met haar nummer Everything I Wanted. Rapper Megan Thee Stallion kreeg de prijs voor beste nieuwkomer.

De awardshow werd vanwege de coronamaatregelen zonder publiek gehouden. Wel gaf een aantal artiesten optredens vanuit een concerthal in Los Angeles. Onder meer Harry Styles, Billie Eilish en de band Haim traden op. De uitreiking werd gepresenteerd door comedian en tv-maker Trevor Noah.

Het nummer I Can't Breathe van H.E.R.: