'Komende maanden geen evenementen' • EMA: donderdag mogelijk meer bekend over AstraZeneca

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft het advies gegeven om voorlopig te stoppen met het inenten met het AstraZeneca-vaccin op basis van nieuwe gegevens die het in het weekend heeft gekregen. Dat zegt voorzitter Ton de Boer tegen de NOS. Volgens hem waren er nog niet eerder meldingen van trombose in combinatie met een te laag aantal bloedplaatjes. "Er zijn ernstige ziektegevallen gerapporteerd, vier in Noorwegen en twee in Denemarken, maar het is onduidelijk of ze te koppelen zijn aan het vaccin", zegt De Boer.

Minister De Jonge heeft het besluit genomen in samenspraak met het CBG, het RIVM en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De EMA is er verbaasd over. "Wij lopen met ons besluit voor op de EMA. Door even te stoppen nemen we het zekere voor het onzekere," zegt De Boer daarover. Hij benadrukt dat de verschijnselen zeer zeldzaam zijn.

De enige relatie die De Boer ziet met het vaccin is dat de verschijnselen in de gemelde gevallen zeven dagen na de inenting optraden.

Het nieuwe ziektebeeld is ernstig, zegt hij. "Mensen kunnen bloedingen krijgen en stollingen, waardoor je stuwingen krijgt en er een zuurstoftekort kan ontstaan in organen. Deze mensen komen op de IC." De verschijnselen kunnen spontaan optreden of als gevolg van het antistollingsmiddel heparine.

"We moeten er goed naar kijken en pas weer starten met het vaccin als we er genoeg van weten en mensen weer het vertrouwen kunnen geven dat het veilig is."