GGD's: 43.000 prikafspraken afzeggen om AstraZeneca-stop • Strengere maatregelen Curaçao

De Mexicaanse president López Obrador is gefrustreerd over de houding van buurland de Verenigde Staten bij het leveren van coronavaccins. Mexico heeft tot dusver geen vaccins geleverd gekregen vanuit Amerikaanse fabrieken, terwijl India en Rusland al wel vaccins naar Mexico hebben gestuurd.

"Ik hoop dat ik binnenkort de Amerikaanse regering kan bedanken", zei de president. "Want ik weet zeker dat ze zullen helpen. Maar dat is tot nu toe niet gebeurd." Tot dusver telt Mexico 195.000 doden door het coronavirus en bijna 2,2 miljoen besmettingen. In het land zijn zo'n 4,4 miljoen prikken gezet.

Het Witte Huis heeft verzoeken van Amerikaanse bondgenoten voor leveringen vanuit de VS tot nu toe grotendeels afgewezen. Naast Mexico hebben ook Canada en de Europese Unie bij de VS gevraagd om vaccins of ingrediënten voor vaccins. Naar verwachting hebben de Verenigde Staten halverwege mei voldoende vaccin geproduceerd voor iedere Amerikaanse volwassene. President Biden zei vorige week dat de VS coronavaccins gaat delen met andere landen als de eigen bevolking is ingeënt.