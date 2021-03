GGD's: 43.000 prikafspraken afzeggen om AstraZeneca-stop

De GGD Amsterdam heeft een vrouw ingeënt met coronaprikken van twee verschillende fabrikanten. Dat meldt het tv-programma Hart van Nederland. Een zorgmedewerker van 60 werd begin vorige maand ingeënt met het vaccin van Pfizer, en kreeg op 1 maart een prik met het AstraZeneca-vaccin. Dat is tegen de richtlijnen die de overheid heeft opgesteld.

De zorgmedewerker zag pas op haar registratiekaart dat ze twee verschillende vaccins heeft gekregen, zo meldt een familielid aan het SBS-programma. "Bij het tweede vaccin zijn er drie verplichte controles geweest en bij geen één controle is opgemerkt dat het eerste vaccin Pfizer was. Of zij waren zelf ook niet op de hoogte dat vaccins van twee verschillende merken niet gecombineerd hadden mogen worden. De vrouw is er dus vanuit gegaan dat dit de procedure was."

Een woordvoerder van de GGD zegt tegen het televisieprogramma dat het ligt aan menselijk falen. "Daarom hebben we nu de controlemechanismes aangepast. Er zit een unieke barcode op de prikken, mensen krijgen een brief, medewerkers stellen vragen. De groep die nu gevaccineerd wordt, is meestal hoogbejaard. Die kun je niet wijzen op eigen verantwoordelijkheid. De organisatie moet het gewoon goed regelen."