Kinderen dreigen winkelcentrum Roermond te bestormen en intimideren klanten

Een groep kinderen heeft gistermiddag op twee plekken in Roermond voor veel overlast gezorgd. Volgens de politie dreigden ze een winkelcentrum te bestormen en intimideerden ze winkelend publiek. Van twintig kinderen tussen de 10 en 14 jaar oud zijn de namen genoteerd en ook is een "vermanend gesprek" geweest met hun ouders, laat de politie in Roermond weten.

De twintig maakten deel uit van een grotere groep leeftijdsgenoten, die voor overlast zorgde bij winkelcentrum Retailpark Roermond en het Outlet Center, dat aan de andere kant van de Limburgse stad ligt. Het is niet duidelijk waarom de kinderen het winkelcentrum wilden bestormen.

Volgens de politie zijn de ouders gewezen op de verantwoordelijkheid die ze hebben voor het gedrag van hun kinderen. "Daarnaast zijn afspraken gemaakt met de ouders én hun kinderen om te voorkomen dat er opnieuw overlast wordt veroorzaakt", zo meldt de lokale politie. "Blijven de jongeren ongewenst gedrag tonen, dan kunnen ze bekeurd worden en in sommige gevallen worden aangehouden."